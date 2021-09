Bayel Musée du Cristal Aube, Bayel Bayel et sa Promenade Verrière Musée du Cristal Bayel Catégories d’évènement: Aube

Bayel

Bayel et sa Promenade Verrière Musée du Cristal, 18 septembre 2021 10:00, Bayel. Journée du patrimoine 2021 Musée du Cristal. Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap moteur apcb.bayel@gmail.com, 03 25 92 42 68

18 et 19 septembre Bayel et sa Promenade Verrière * Participez au circuit historique en lien avec l’histoire de la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel. Ce circuit historique de 4,8 km retrace la vie des Bayellois en lien avec la Cristallerie Royale de Champagne en parcourant le village : l’usine, les quartiers, le village, le château, le stade, la forêt, les écoles, les commerces, la rivière Aube, la taillerie, la centrale, etc. La promenade à pied est illustrée par des agrandissements de cartes postales relatant l’histoire des lieux.

Ce parcours est dédié à tout public. Une partie est goudronnée et une autre en « chemin blanc ». *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

*

5€ adulte ; gratuit enfant. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Musée du Cristal 2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel Bayel 10310 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77692570.jpg 03 25 92 42 68 http://www.bayel-cristal.com

Le musée raconte l’histoire du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours. Il présente des pièces anciennes et modernes fabriquées à Bayel, des maquettes et des « chefs-d’œuvre » dans un véritable “trésor” de la grande période des Arts décoratifs (1925-1940). Il présente également une vidéo sur les différentes étapes de fabrication et les différentes techniques de soufflage utilisées aujourd’hui.

Crédits : ©museeducristalbayel Tarif préférentiel|Sur inscription ©Musée du Cristal de Bayel

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bayel Autres Lieu Musée du Cristal Adresse 2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel Ville Bayel lieuville Musée du Cristal Bayel