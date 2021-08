Bayel Musée du Cristal Aube, Bayel À la découverte du Champagne et de son contenant Musée du Cristal Bayel Catégories d’évènement: Aube

À la découverte du Champagne et de son contenant Musée du Cristal, 17 septembre 2021 09:30, Bayel. Journée du patrimoine 2021 Musée du Cristal. Tarif préférentiel|Sur inscription apcb.bayel@gmail.com, 03 25 92 42 68

17 – 19 septembre À la découverte du Champagne et de son contenant * Exposition de modèles de coupes et flûtes à Champagne réalisées à la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel, et démonstration de fabrication d’une flûte à Champagne à l’Atelier du Verre. Le Musée du Cristal possède l’élément indissociable et indispensable du Champagne : le contenant, la coupe, la flûte, le savoir-faire, sa création et sa réalisation. L’association Patrimoine et Culture de Bayel, Cité du Cristal (A.P.C.B.) a décidé de mettre en avant une partie de la collection des plus grands modèles de coupes et flûtes soufflées bouche, fait-main réalisées par la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel dans l’ancien « Pavillon du Cristal ». Le Musée du Cristal complétera cette collection avec d’autres modèles réalisés par les maitres-verriers Bayellois tout au long des siècles. Grâce à l’Atelier du Verre de Bayel, activité verrière créée en avril 2016, lors de la fermeture définitive de la Royale de Champagne, il sera concrètement possible de faire découvrir aux visiteurs la technique de fabrication d’une coupe ou flûte à champagne. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

5€ adultes, 3€ étudiants et enfants à partir de 12 ans. Inscription obligatoire.

Musée du Cristal 2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel Bayel 10310 Aube

Le musée raconte l’histoire du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours. Il présente des pièces anciennes et modernes fabriquées à Bayel, des maquettes et des « chefs-d’œuvre » dans un véritable “trésor” de la grande période des Arts décoratifs (1925-1940). Il présente également une vidéo sur les différentes étapes de fabrication et les différentes techniques de soufflage utilisées aujourd’hui.

