Fouillez en famille ! Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, 18 septembre 2021 10:30, Châlons-en-Champagne.

Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, 03 26 69 99 61

Samedi 18 septembre, 10h30

Fouillez en famille !

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Gratuit. Sur inscription. À partir de 8 ans, enfant accompagné d'au moins un adulte.



Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Rue Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7523942.jpg 03 26 69 38 53 http://www.chalons-en-champagne.net

Accolé à la façade nord de l’église de Notre-Dame-en-Vaux, monument aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître a été édifié dans les années 1170-1180. Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l’oubli pendant deux siècles. Les fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de redécouvrir et mettre au jour les trois quarts des éléments du cloître. Elles révèlent un édifice d’une exceptionnelle richesse iconographique et d’une grande somptuosité décorative qui constitue un monument majeur de l’histoire de la sculpture à cette époque de transition entre Roman et Gothique. Les statues-colonnes, chapiteaux décoratifs et historiés, corniches et piliers qui formaient cet ensemble unique sont aujourd’hui présentés dans un musée à proximité immédiate de l’aire de l’ancien cloître. La propriété de ce monument-musée a été transférée en 2007 à la ville de Châlons-en-Champagne.

