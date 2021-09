Découvrez l’histoire de Saverne depuis le toit du château des Rohan Musée du château des Rohan, 18 septembre 2021 10:30, Saverne.

Journée du patrimoine 2021 Musée du château des Rohan. Gratuit|Sur inscription 03 88 71 63 95, musee.rohan@mairie-saverne.fr

18 et 19 septembre

Découvrez l’histoire de Saverne depuis le toit du château des Rohan

*

*

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h15

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h15

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.



Musée du château des Rohan Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94114847.jpg 03 88 71 63 95 http://saverne.fr

Le majestueux Château des Rohan, avec son immense façade néoclassique, témoigne du rôle de Saverne. La ville a été, depuis le début du Moyen Âge, la propriété et le siège de l’épiscopat strasbourgeois, c’est-à-dire qu’elle n’etait ni libre ni inféodée à un seigneur, mais appartenait à l’évêque de Strasbourg. Elle servait de siège pour l’administration de ses biens et propriétés, qui sont vastes, de part et d’autre du Rhin.

Plusieurs évêques vont particulièrement développer la cité : Albert puis Robert de Bavière au XVe siècle, les princes de Furstenberg à la fin du XVIe siècle et surtout en ce qui concerne le château, les cardinaux de Rohan, au XVIIIe siècle, qui sont liés à l’âge d’or de la ville, dont les somptueuses fêtes épiscopales lui ont valu le titre de « Versailles alsacien ».

Le château actuel est le quatrième d’une série de monuments qui se sont succédés à cet emplacement depuis le Moyen Âge, le tout premier édifice seigneurial étant le Oberhof – le château supérieur – situé en surplomb du palais épiscopal.

Le bâtiment visible de nos jours est une restauration de l’édifice que le cardinal Louis-René-Edouard de Rohan-Guéméné a commandé à l’architecte Nicolas Salins de Monfort, suite à l’incendie de 1779 qui a détruit le palais précédent. Les travaux sont interrompus par la Révolution. Pendant la première moitié du XIXe siècle, le château, en ruines, est menacé de démolition. Il est restauré par Napoléon III pour y installer des veuves d’officiers civils et militaires morts au service de la France.

Après la guerre franco-allemande de 1870, le château est transformé en caserne et accueille, après le retour à la France en 1918, le 10e bataillon de chasseurs à pied. Depuis 1945, l’édifice est propriété de la ville qui assure son entretien et y a installé de nombreux équipements culturels.

Le Musée du Château des Rohan présente de riches collections archéologiques gallo-romaines et médiévales découvertes à Saverne et dans les environs. Il se compose de trois sections : art et histoire, Louise Weiss et archéologique.

