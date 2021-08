Visite libre du musée numérique de la Micro-Folie de Flers Musée du château de Flers, 18 septembre 2021 10:00, Flers.

Journée du patrimoine 2021 Musée du château de Flers. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre du musée numérique de la Micro-Folie de Flers

*

Les Micro-Folies, lancées par la Villette avec le soutien du Ministère de la Culture, réunissent plus de 1000 chefs-d’œuvres provenant de nombreuses institutions et musées, nationaux et territoriaux. Le Musée Numérique du Musée de Flers vous propose d’accéder aux plus belles œuvres d’art et d’aiguiser votre curiosité ! Une offre culturelle inédite, ouverte à tous et proposée en lien avec l’atelier de création numérique des Bains Douches Numériques de Flers.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*



Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers 61100 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77294573.jpg 02 33 64 66 49 http://www.flers-agglomeration.fr/57-le-musee-du-chateau.htm

Situé au cœur d’un parc arboré, le château de Flers est bordé sur trois côtés par des douves et un petit étang. Il se compose de deux ailes distinctes (XVIe et XVIIIe s.). Aujourd’hui, il est l’un des symboles incontournables de la ville de Flers. Le château présente aux visiteurs une belle collection permanente dont un important fond des Beaux-Arts comprenant des tableaux anciens des écoles françaises, italiennes et nordiques des XVIe et du XVIIIe s, des peintures du XIXe s. de Schnetz, Corot, Daubigny, Boudin, Lépine, Caillebotte Léandre. Le musée possède également des crémiques de Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, et des ensembles d’Arts Décoratifs.

Crédits : Musée du château de Flers Gratuit © Musée du château de Flers