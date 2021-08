Flers Musée du château de Flers Flers, Orne Jeu de piste au musée Musée du château de Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Jeu de piste au musée * Musette la chouette, la mascotte du musée, a disparu ! Aidez-nous à la retrouver! *

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers 61100 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77294573.jpg 02 33 64 66 49 http://www.flers-agglomeration.fr/57-le-musee-du-chateau.htm

Situé au cœur d’un parc arboré, le château de Flers est bordé sur trois côtés par des douves et un petit étang. Il se compose de deux ailes distinctes (XVIe et XVIIIe s.). Aujourd’hui, il est l’un des symboles incontournables de la ville de Flers. Le château présente aux visiteurs une belle collection permanente dont un important fond des Beaux-Arts comprenant des tableaux anciens des écoles françaises, italiennes et nordiques des XVIe et du XVIIIe s, des peintures du XIXe s. de Schnetz, Corot, Daubigny, Boudin, Lépine, Caillebotte Léandre. Le musée possède également des crémiques de Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, et des ensembles d’Arts Décoratifs.

