Visite libre du musée du château de Flers Musée du château de Flers, 18 septembre 2021 10:00, Flers.

Journée du patrimoine 2021 Musée du château de Flers. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre du musée du château de Flers

Découvrez l’histoire du domaine de Flers et partez sur les traces des hommes et des femmes qui ont fait l’histoire de Flers!

Découvrez l’exposition temporaire “les couleurs de l’eau” avec une présentation des oeuvres de Antoine Milian, Violaine Vieillefond et Marion Zylberman.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers 61100 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77294573.jpg 02 33 64 66 49 http://www.flers-agglomeration.fr/57-le-musee-du-chateau.htm

Situé au cœur d’un parc arboré, le château de Flers est bordé sur trois côtés par des douves et un petit étang. Il se compose de deux ailes distinctes (XVIe et XVIIIe s.). Aujourd’hui, il est l’un des symboles incontournables de la ville de Flers. Le château présente aux visiteurs une belle collection permanente dont un important fond des Beaux-Arts comprenant des tableaux anciens des écoles françaises, italiennes et nordiques des XVIe et du XVIIIe s, des peintures du XIXe s. de Schnetz, Corot, Daubigny, Boudin, Lépine, Caillebotte Léandre. Le musée possède également des crémiques de Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, et des ensembles d’Arts Décoratifs.

Crédits : crédit Violaine Vieillefond Gratuit © Musée du château de Flers