Arvière-en-Valromey Musée du Bugey-Valromey Ain, Arvière-en-Valromey Week-end sous le signe du bois tourné Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey Catégories d’évènement: Ain

Arvière-en-Valromey

Week-end sous le signe du bois tourné Musée du Bugey-Valromey, 18 septembre 2021 10:00, Arvière-en-Valromey. Journée du patrimoine 2021 Musée du Bugey-Valromey. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre Week-end sous le signe du bois tourné * Visites guidées toutes les heures de l’exposition temporaire WOOD! Démonstration en continu/projection d’un film sur les trembleurs et présentation de pièces réalisées par Bernard Azema Samedi à 17 h, conférence de Bernard Azema, suivi d’une dédicace sur l’historique et les techniques du trembleur (www.trembleur-azema.fr) Dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h : espace de jeu KAPLA sous forme d’un « Chantier géant » ouvert à tous. Chacun reste le temps qu’il veut pour construire sa propre création. à 11 h 30 et 15 h : visite en audiodescription de l’exposition temporaire WOOD! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

*

Port du masque obligatoire & présentation d’un pass sanitaire valide ou d’un test négatif.

Musée du Bugey-Valromey 3 rue centrale 01260 Lochieu Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97916333.jpg?_ts=1629271680331 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970

Au pied du grand colombier, à Lochieu, petit village bugiste typique, se niche le musée départemental du Bugey-Valromey. Le cœur du musée est une maison Renaissance comportant de nombreux témoins de l’histoire du lieu : fenêtre à meneaux, cheminée monumentale, escalier en vis, pigeonnier, placards et dallages, cave voûtée du XVIe siècle.

Théâtre de reconstitutions et écrin des collections, elle accueille également la plus importante collection publique d’œuvres contemporaines en bois tourné de France. 30 artistes internationaux sont représentés.

Visible du jardin du musée, le panorama exceptionnel sur le Bugey permet de comprendre l’attirance de nombreux artistes pour ce territoire. Dans les remises, les anciens métiers du bois (bûcheron, débardeur, charbonnier, charron, tonnelier…) sont présentés ainsi que des moyens de locomotion d’autrefois : chars, traîneaux, voitures à cheval, chasse-neige.

Crédits : ©Département de l’Ain, C. Monfray Gratuit ®Patrimoinedansl’Ain

Détails Catégories d’évènement: Ain, Arvière-en-Valromey Autres Lieu Musée du Bugey-Valromey Adresse 3 rue centrale 01260 Lochieu Ville Arvière-en-Valromey Age maximum 99 lieuville Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey