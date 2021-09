Exposition « Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau » Musée du Bastion, 17 septembre 2021 10:00, Menton.

Journée du patrimoine 2021 Musée du Bastion. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition « Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau »

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée du Bastion proposera des visites guidées de l’exposition « Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau » à 14h30, 15h30 et 16h30. L’entrée au musée et les visites guidées proposées seront gratuites.

En application des mesures gouvernementales, l’accès au musée n’est possible que sur présentation du pass sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus. Le port du masque est obligatoire.

Le musée du Bastion est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Les horaires des visites sont donnés à titre indicatif.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Passeport sanitaire obligatoire



Musée du Bastion Quai Napoléon III Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes

04 89 81 52 50 http://www.museecocteaumenton.fr

Musée historique Jean Cocteau, ouvert en 1966 dans un fortin militaire du XVIIe siècle, aménagé et décoré par Jean Cocteau

