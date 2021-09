Charleville-Mézières Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions - Caserne Dumerbion Ardennes, Charleville-Mézières À la découverte de l’histoire du génie militaire Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions – Caserne Dumerbion Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Journée du patrimoine 2021 Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions – Caserne Dumerbion. Gratuit

18 et 19 septembre À la découverte de l'histoire du génie militaire

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. L’entrée des visiteurs s’effectue uniquement par le portail côté quai de l’esplanade.

Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions – Caserne Dumerbion 2 rue du 3e régiment du génie, 08011Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes

Le musée du 3e Régiment du Génie présente un panorama de l’histoire du génie depuis Vauban et plus particulièrement du 3e Régiment du Génie présent à Charleville-Mézières depuis 1947. Riche en pièces historiques, il permet de découvrir l’histoire de l’arme du génie et retrace les différentes guerres et batailles autour desquelles le 3e régiment du génie a participé, telles que les Première et Seconde Guerres mondiales.

Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions - Caserne Dumerbion
Adresse 2 rue du 3e régiment du génie, 08011Charleville-Mézières
Ville Charleville-Mézières