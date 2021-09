Arudy Musée d'Ossau Arudy, Pyrénées-Atlantiques Circuit : journée nettoyage au Col Long d’Ayous Musée d’Ossau Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Dimanche 19 septembre, 09h00 Circuit : journée nettoyage au Col Long d’Ayous * Sortie sur le terrain organisée par l’Association des Amis du Musée d’Ossau et encadrée par les accompagnateurs en montagne et conteurs du bureau Caminam (David Bordes et Pierre Vidal). A quelques mètres du chemin emprunté par des milliers de randonneurs, nous souhaiterions évacuer les déchets accumulés pendant des décennies près d’une ancienne cabane pastorale. Ces opération de nettoyage sera ponctuée d’intermèdes de contes par les accompagnateurs du bureau Caminam. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Respect du protocole sanitaire. Le matériel de nettoyage sera fourni. Prévoir chaussures de marche, pique-nique et vêtements adéquats pour la randonnée en montagne. Départ à 9h d’Arudy.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12783293.jpg 05 59 05 61 71 http://museearudy.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dOssau-2329310613766125/,https://www.instagram.com/museedossau/?hl=fr

Au cœur d’une ancienne abbaye laïque, le Musée d’Ossau vous invite à découvrir les richesses de la vallée et son patrimoine archéologique, paléontologique, naturel et ethnologique.

