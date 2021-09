Promenade archéologique sur le Vallon de Brousset Musée d’Ossau, 18 septembre 2021 09:00, Arudy.

Sortie sur le terrain avec Gérard Blasco, départ d’Arudy en covoiturage direction le Vallon du Brousset.

Cette randonnée en Vallée d’Ossau permettra de découvrir un patrimoine très ancien, des quèbes pour l’habitat, et de nombreux monuments funéraires pour la période très large que couvre l’Âge du Bronze : cercles de pierres, tumulus et dolmen.

On verra que ces sépultures n’ont pas été érigées n’importe comment, ni n’importe où, car les premières communautés agro-pastorales qui ont peu à peu donné à la montagne le visage qu’ont lui connaît aujourd’hui, ont su, sans posséder l’écriture, utiliser malgré tout les paysages d’une manière quasi sémantique pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leur espérance, in fine, devant la mort.

Pour découvrir ce patrimoine et l’approcher différemment, cette promenade sera encadrée par un accompagnateur en montagne du bureau Caminam, et présentée par Gérard Blasco qui vient de publier aux Éditions Gascogne, avec le soutien du Parc National, Pierres d’estives et pierres funéraires en vallée d’Ossau. Des pierres qui nous font signe.

samedi 18 septembre – 09h00 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Possibilité de covoiturage dans le strict respect du protocole sanitaire. Prévoir chaussures de marche et pique-nique, lunettes de soleil et vêtements adéquats pour la randonnée en montagne.



Musée d’Ossau Rue de l’église, 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques

Au cœur d’une ancienne abbaye laïque, le Musée d’Ossau vous invite à découvrir les richesses de la vallée et son patrimoine archéologique, paléontologique, naturel et ethnologique.

