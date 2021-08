Exposition au musée d’initiation à la nature Musée d’initiation à la nature, 17 septembre 2021 10:00, Caen.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’initiation à la nature. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition au musée d’initiation à la nature

Vous pourrez découvrir la Collection d’Histoire Naturelle régionale, en visite libre ou grâce à l’application «Becs, museaux et cie» (tablettes disponibles à l’accueil), un jardin sauvage, un jardin normand et l’espace boutique du musée.

Exposition temporaire : Nos voisins sont à polis, mais aussi à plumes !

Du simple nichoir pour la Mésange bleue, au tas de pierre pour le Lézard des murailles, en passant à la culture de plantes mellifères pour les pollinisateurs, venez apprendre à connaître toutes ces petites bêtes, venez découvrir, récupérer des plans et apprendre à construire différents aménagements pour nos charmants voisins à poils, à plumes et à écailles…

A l’heure où la biodiversité est en déclin, à l’heure où nos villes s’agrandissent, de nombreuses espèces animales s’accommodent de notre présence et vivent parmi nous, dans notre environnement. Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et mammifères nous côtoient et utilisent parfois nos maisons, nos balcons et notre jardin. Pour toutes ces petites bêtes qui nous entourent, il est difficile de trouver un abri ou de quoi se nourrir. Mais les connaissez-vous seulement ? Avez-vous envie de les aider ? Si vous êtes sensibles à la préservation de cette biodiversité fragile, vous pouvez aménager votre jardin, votre maison ou votre balcon pour accueillir cette faune diversifiée.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47837027.jpg 02 31 30 43 27 http://www.cpievdo.fr

Le Musée d’Initiation à la Nature est installé dans le cadre historique de l’Abbaye-aux-Hommes. Une collection régionale d’animaux naturalisés est aujourd’hui présentée dans l’ancienne boulangerie édifiée au XVIIe par les moines bénédictins. Un jardin pédagogique et thématique dédié à la biodiversité, entoure le bâtiment.

Crédits : © CPIE Vallée de l’Orne Gratuit Musée d’initiation à la nature