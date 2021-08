Lille Musée d'Histoire Naturelle Lille, Nord Video mapping au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’Histoire Naturelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Video mapping au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’Histoire Naturelle, 18 septembre 2021 10:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Histoire Naturelle. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Video mapping au Musée d’Histoire Naturelle * Découvrez un mapping réalisé autour de 2 locomotives miniatures issues des collections du Musée d’Histoire Naturelle, au cours d’un atelier pédagogique de quelques heures mené durant l’été, à l’occasion de Voyage, Voyages à Lille, auprès de résidents de l’ESAT de Lille. Proposé par les Rencontres Audiovisuelles et la Ville de Lille, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Accès libre. Passe sanitaire obligatoire.

Musée d’Histoire Naturelle 23 rue Gosselet – 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de venir au Musée d’histoire naturelle seul, en famille ou entre amis, que vous soyez petits ou grands. Venez flâner la tête en l’air et admirer le bâtiment du XIXe siècle, remonter le temps devant les impressionnants dinosaures avant d’entrer dans la forêt carbonifère, puis observer les insectes et vous faire peur devant les mygales avant de vous attarder devant les milliers d’oiseaux pour enfin vous émerveiller face aux mammifères de la grande verrière ! Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

