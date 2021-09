Colmar Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie Colmar, Haut-Rhin Mémoires de boucharde Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Samedi 18 septembre, 09h00 Mémoires de boucharde * Participez à une visite guidée patrimoniale et géologique de la ville de Colmar avec Martial Boutantin. La promenade commentée partira du musée 11 rue Turenne où l’historique du bâtiment sera évoqué, notamment le siège de la corporation des tailleurs de pierres au XVe siècle et de la mairie au XIXe siècle. Elle se déroulera ensuite dans les rues de la ville et permettra de retrouver tout l’art de ces bâtisseurs, les tailleurs de pierre. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

*

Gratuit. Inscriptions obligatoires dans la limite de 30 participants. Départ du circuit devant le musée, 11 rue Turenne, à 9h.

Situé au cœur de la vieille ville dans un beau bâtiment historique, le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie, devenu « Musée de France » en 2003, présente dans une dizaine de salles sur deux étages, de très riches et étonnantes collections. Ainsi mammifères, reptiles, oiseaux, insectes de la région côtoient de belles espèces exotiques d’Afrique, d’Amérique. Vous vous plongerez dans le monde fascinant des poissons, découvrirez la géologie de la région et de la planète avec minéraux, roches et fossiles. Vous pourrez aussi admirer les vestiges du passé et le monde de l’Égypte.

