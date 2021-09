Harnes Musée d'histoire et d'archéologie Harnes, Pas-de-Calais “Une histoire de pierre” Musée d’histoire et d’archéologie Harnes Catégories d’évènement: Harnes

Pas-de-Calais

"Une histoire de pierre" Musée d'histoire et d'archéologie, 18 septembre 2021 10:00, Harnes

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Musée d’histoire et d’archéologie 50 rue André Deprez – 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais

03 21 49 02 29

Maison bourgeoise du milieu du XIXe siècle avec son parc, ses écuries.

