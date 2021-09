Brain-sur-Allonnes Musée d'histoire et d'archéologie Brain-sur-Allonnes, Maine-et-Loire Visites libres au Jardin botanique médiéval et musée d’histoire et d’archéologie Musée d’histoire et d’archéologie Brain-sur-Allonnes Catégories d’évènement: Brain-sur-Allonnes

18 et 19 septembre Visites libres au Jardin botanique médiéval et musée d’histoire et d’archéologie * L’association AREGHAT vous propose un rendez-vous au musée d’histoire et d’archéologie, pour vous faire découvrir le circuit patrimoine qui retrace les découvertes archéologiques faites sur la commune et ses alentours. La visite se poursuit avec une exploration du jardin médiéval à 130m du musée. Il recense plus de 700 espèces végétales utilisées dans les campagnes au Moyen Âge. Renseignement au 06 66 72 54 61 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif : 6€

Musée d’histoire et d’archéologie 1 rue du vieux logis Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Crédits :

