Estivareilles Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Estivareilles, Loire Jeu “Mène ton enquête au Musée !” Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation Estivareilles Catégories d’évènement: Estivareilles

Loire

Jeu “Mène ton enquête au Musée !” Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation, 18 septembre 2021 14:00, Estivareilles. Journée du patrimoine 2021 Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation. Gratuit

18 et 19 septembre Jeu “Mène ton enquête au Musée !” * Pars à la recherche de l’objet mystère du musée carnet de bord en main.Attention : viens avec ton crayon à papier. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Jeu “Mène ton enquête au musée !” est gratuit, mais entrée du musée est payante : Enfant 6-12 ans : 2,50€ – Enfant -6 ans : gratuit – Adulte : 3,50 € au lieu de 4 €

Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Estivareilles 42380 Loire

04 77 50 29 20 Crédits : ©Musée d’histoire – Estivareilles 42380 Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Estivareilles, Loire Autres Lieu Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Adresse 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Estivareilles Age minimum 6 Age maximum 13 lieuville Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Estivareilles