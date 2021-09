Estivareilles Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Estivareilles, Loire Portraits de la Résistance par C215 Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation Estivareilles Catégories d’évènement: Estivareilles

18 et 19 septembre Portraits de la Résistance par C215 * Les célèbres “Portraits de la Résistance par C215“, réalisés au pochoir, sont disséminés dans le village… A vous de les retrouver !

Poursuivez votre découverte du “street artist” parisien dans le musée : des portraits et des objets bombés, des photographies de ses réalisations parisiennes, des vidéos, vous présentent son travail.

Ces grandes figures de la Seconde Guerre mondiale se sont engagées au péril de leur vie dans la Résistance pour l’honneur de la nation. Ses oeuvres illustrent parfaitement les objectifs du Musée d’histoire : Témoigner, Expliquer, Transmettre. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Adulte : tarif réduit : 3,50 € (au lieu de 4 €)

Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Estivareilles 42380 Loire

04 77 50 29 20 Crédits : ©Musée d’histoire – Estivareilles 42380 Tarif préférentiel

