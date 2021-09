Projection Ciné plein air Musée d’Histoire de Marseille, 18 septembre 2021 20:30, Marseille.

Musée d’Histoire de Marseille

PROJECTION

ATTENTION : ce film est interdit aux moins de 12 ans

Ciné plein air : Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog (Fiction, Allemagne, 1979, 107 mn).

En 1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier, quitte sa jeune femme Ellen pour le château du comte Orlok dans les Carpates. Là-bas, Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le vampire…

Dans le cadre de la 26e édition du festival Ciné plein-air Marseille, par cinémas du sud-Tilt. Accès libre

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans réservation



Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire.marseille.fr/ http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/

Le parcours vivant et attrayant du musée permet de découvrir les 26 siècles d’existence de la plus ancienne ville de France grâce à 4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias.

13 séquences chronologique, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Les séquences se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.

Horaires : Du mardi au dimanche : de 9h à 18h. Fermeture hebdomadaire les lundis, sauf lundis de Pâques et lundi de Pentecôte. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Tarifs : Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées et un accompagnateur, centre de loisirs sans hébergement (CLSH), scolaires, chômeurs et bénéficiaire du RSA…

Tarif réduit pour les personnes de plus de 65 ans, les achats en groupe de plus de 15 personnes…

Crédits : Gratuit