Balades patrimoniales et musicales autour de l’événement “PALIMPSESTE” Musée d’Histoire de Marseille, 18 septembre 2021 09:30, Marseille.

18 et 19 septembre

Balades patrimoniales et musicales autour de l’événement “PALIMPSESTE”

Musée d’Histoire de Marseille

Le musée d’Histoire de Marseille s’associe à l’Ensemble C Barré et au bureau des Guides du GR2013 pour proposer plusieurs rendez-vous alliant patrimoine et création musicale. Autour de l’histoire du télégraphe Chappe, moyen de communication visuel par sémaphore, conçu par Claude Chappe en 1794 et disséminé sur l’ensemble du territoire national, balades patrimoniales, spectacle participatif et concert commenté vous seront proposés à l’occasion des Journées du patrimoine.

Balades patrimoniales et musicales conçues par l’artiste promeneur Hendrick Strurm et le compositeur Jean-Christophe Marti se déroulant sur le réseau historique du télégraphe Chappe à Marseille

Réservation et rendez-vous : www.bureaudesguides-gr2013.fr

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

Entrée libre, sur inscription



Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le parcours vivant et attrayant du musée permet de découvrir les 26 siècles d’existence de la plus ancienne ville de France grâce à 4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias.

13 séquences chronologique, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Les séquences se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.

Horaires : Du mardi au dimanche : de 9h à 18h. Fermeture hebdomadaire les lundis, sauf lundis de Pâques et lundi de Pentecôte. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Tarifs : Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées et un accompagnateur, centre de loisirs sans hébergement (CLSH), scolaires, chômeurs et bénéficiaire du RSA…

Tarif réduit pour les personnes de plus de 65 ans, les achats en groupe de plus de 15 personnes…

