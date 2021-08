Exposition Archéologie des migrations Musée d’Histoire de Marseille, 17 septembre 2021 10:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’Histoire de Marseille.

17 – 19 septembre

Exposition Archéologie des migrations

L’Humanité, une longue histoire de migrations.

Depuis que les humains ont quitté l’Afrique pour coloniser le reste de la Terre il y a au moins 2 millions d’années, ils n’ont jamais cessé de parcourir la planète. Grâce à leurs capacités d’adaptation, ils se sont déplacés partout, à des rythmes différents, par curiosité, contrainte ou nécessité, très loin ou à proximité, par peuples ou petits groupes. Des rencontres de populations, pacifiques ou brutales, ont produit d’infinis métissages, construit et enrichi des cultures. Jour après jour, les archéologues mettent au jour les vestiges témoignant de l’histoire et de la diversité du peuplement, et ils les questionnent : Qu’est-ce qu’un territoire ? Comment définit-on un « chez-nous » ? Quelle est ma culture ? Qui est « l’autre » ? Qu’est-ce qu’un peuple ?

Produite par l’Inrap, et présentée au sein et en partenariat avec le Musée d’histoire de Marseille et le service Valorisation du Patrimoine de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Marseille, l’archéocapsule Archéologie des migrations met en perspective la question contemporaine des migrations éclairée par l’archéologie.

Une extension inédite sur les migrations à Marseille est également présentée : onomastique gréco-romaine, savoir-faire arabo-islamique médiéval, cimetière moderne, sont autant d’indices archéologiques découverts à Marseille, qui permettent de dresser le portrait des Hommes venus s’installer dans la cité phocéenne, depuis sa fondation il y a plus de 2600 ans.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire.marseille.fr/

Le parcours vivant et attrayant du musée permet de découvrir les 26 siècles d’existence de la plus ancienne ville de France grâce à 4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias.

13 séquences chronologique, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Les séquences se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.

Crédits : © Inrap