Dimanche 19 septembre, 14h30 Au musée en famille : parcours ludique de l’exposition temporaire suivi d’un atelier modelage * Participez à un parcours ludique de la nouvelle exposition temporaire du musée « Ateliers de sculpteurs Wlérick/Charbonnel » suivi d’un atelier modelage. La visite est une invitation à la découverte de la nouvelle exposition temproaire du musée « Ateliers de sculpteurs » pour comprendre le processus créatif d’une sculpture depuis l’ébauche en terre à l’œuvre en bronze. L’atelier de modelage d’une statue en terre permettra de toucher du doigt les contraintes d’une technique, d’une matière mais aussi de découvrir le plaisir de créer avec ses mains. *

Le musée réunit une collection de sculptures figuratives françaises de la première moitié du XXe siècle, dans le bâtiment médiéval du Donjon Lacataye et ses jardins. Destiné, à l’origine, à abriter les œuvres des sculpteurs montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944), on peut également y découvrir celles de sculpteurs indépendants, classiques ou modernistes, ainsi que des expositions temporaires.

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Musée Despiau-Wlérick Adresse 6 place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan Ville Mont-de-Marsan Age minimum 5 Age maximum 12 lieuville Musée Despiau-Wlérick Mont-de-Marsan