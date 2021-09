Mont-de-Marsan Musée Despiau-Wlérick Landes, Mont-de-Marsan Conférence : continuer à sculpter après la mort ? Musée Despiau-Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Samedi 18 septembre, 15h00 Conférence : continuer à sculpter après la mort ? * Cette conférence sera l’occasion d’aborder la question des fontes posthumes. Auteure d’un ouvrage sur Charles Despiau mais aussi sur le fonderies d’art, Elisabeth Lebon animera la conférence et traitera ce thème d’un point de vue artistique et législatif. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Musée Despiau-Wlérick 6 place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85540339.jpg 05 58 75 00 45 http://www.montdemarsan.fr

Le musée réunit une collection de sculptures figuratives françaises de la première moitié du XXe siècle, dans le bâtiment médiéval du Donjon Lacataye et ses jardins. Destiné, à l’origine, à abriter les œuvres des sculpteurs montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944), on peut également y découvrir celles de sculpteurs indépendants, classiques ou modernistes, ainsi que des expositions temporaires.

