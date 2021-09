Mâcon Musée des Ursulines Mâcon, Saône-et-Loire Diffusion d’un film d’animation au Musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Diffusion d’un film d’animation au Musée des Ursulines Musée des Ursulines, 18 septembre 2021 10:00, Mâcon. Journée du patrimoine 2021 Musée des Ursulines. Gratuit

18 et 19 septembre Diffusion d’un film d’animation au Musée des Ursulines * Le film résulte d’un projet mis en oeuvre avec les quartiers prioritaires des Blanchettes et de La Chanaye, dans le cadre de l’opération “C’est mon patrimoine”. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée des Ursulines Ancien couvent des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire

Cet ancien couvent des Ursulines du XVIIème siècle abrite depuis 1968 le musée municipal. Le musée comprend trois départements principaux : archéologie, ethnographie (avec l’espace aviron) et beaux-arts

