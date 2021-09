Bougon Musée des Tumulus de Bougon Bougon, Deux-Sèvres Visite-jeu : « Espèce de Primate ! » Musée des Tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Visite-jeu : « Espèce de Primate ! » Musée des Tumulus de Bougon, 19 septembre 2021 11:00, Bougon. Journée du patrimoine 2021 Musée des Tumulus de Bougon. Gratuit|Sur inscription 05 49 05 12 13, musee-bougon@deux-sevres.fr, https://tumulus-de-bougon.fr/

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite-jeu : « Espèce de Primate ! » * Jouer, collaborer, apprendre, autant d’éléments essentiels que nous partageons avec nos cousins les singes. En famille, venez mesurer vos capacités avec celles des grands singes ! *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Musée des Tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres

Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !

Architecture contemporaine nichée au cœur d’un écrin naturel, le musée propose un voyage en Préhistoire permettant d’illustrer les premiers pas de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs. Il s’intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l’histoire de l’Humanité au cours de laquelle l’Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte. Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquelles ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d’offrandes.

