Pithiviers

Visite découverte des trains historiques Musée des Transports, 18 septembre 2021 14:00, Pithiviers

Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visite découverte des trains historiques * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pass sanitaire obligatoire

Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret

Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat.

