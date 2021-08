Saint-Rambert-en-Bugey Musée des Traditions Bugistes Ain, Saint-Rambert-en-Bugey Découverte de la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui Musée des Traditions Bugistes Saint-Rambert-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

18 et 19 septembre Découverte de la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui * Pour les journées européennes du patrimoine, le Musée des Traditions Bugistes vous propose de découvrir la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui en participant à une visite guidée du musée le matin pour découvrir la vie dans la Vallée dans les années 1850 à 1950. Rendez-vous ensuite à l’Auberge d’Oncieu pour la pause déjeuner (compris dans le tarif) avant de visiter le village l’après midi, aussi appelé “Le diamant du Bugey”. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Date limite de réservation avant le 16 septembre 2021. 100 places disponibles. Pass sanitaire à prévoir

Musée des Traditions Bugistes 7 avenue de l’Europe 01230 St Rambert en Bugey Saint-Rambert-en-Bugey 01230 Ain

07 86 67 31 76

Le Musée des Traditions Bugistes est situé dans un ancien bâtiment de l’usine textile de la Schappe qui a largement contribué à l’histoire de ce lieu.

