17 – 19 septembre Visite libre de l’exposition temporaire : “Jouets anciens” * L’exposition présente une diversité de jouets anciens du XIXe siècle romantique aux années 1970. Elle surprendra les plus jeunes et réveillera des ouvenirs chez les anciens, ces derniers se reverront dans la voiture à pédales ou sur le cheval de bois. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée des Techniques 5 rue de Balambits, 33640 Beautiran Beautiran 33640 Gironde

La Villa Maglya vous propose de découvrir le patrimoine pré-industriel et artistique de la région. Le musée aborde notamment l’histoire des toiles imprimées de Beautiran ainsi que celle de l’aluminium, des origines à nos jours. À côté du musée, la galerie d’art accueille différents artistes contemporains : souffleur de verre, sculpteurs bronzier et bois, vitrailliste…

