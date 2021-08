Exposition-capsule : “Les Soieries Bonnet, de l’usine au musée” Musée des Soieries Bonnet, 18 septembre 2021 10:00, Jujurieux.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Soieries Bonnet. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition-capsule : “Les Soieries Bonnet, de l’usine au musée”

Au cœur de l’ancienne chapelle, vous découvrirez une série de photographies et de collections, mais aussi des vidéos et des jeux pour enfants.

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Renseignement : accueil.soieriesbonnet@cerdonvalleedelain.fr ou au 04 74 36 97 60



Musée des Soieries Bonnet 19 bis rue Claude-Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Jujurieux 01640 Ain

Au cœur du village de Jujurieux dans l’Ain, le site et les collections des Soieries Bonnet constituent un patrimoine exceptionnel. Fondée en 1810 à Lyon , la maison Bonnet crée une manufacture à Jujurieux dès 1835. Vers 1900, à son apogée, elle emploie 2000 personnes dont plus de 600 jeunes filles logées dans les grands dortoirs de la maison. Véritable ruche industrielle, le site concentre sur place une filature, des ateliers de tissage, un internat pour jeunes filles, une chapelle, une école ménagère, un terminus de tramway. Estimées à près de 300 000 objets et documents, les collections témoignent de l’épopée industrielle de la maison Bonnet. Métiers à tisser, dessins textiles, étoffes, archives, collections iconographiques composent la richesse de ce fond exceptionnel conservé dans les bâtiments d’origine. Découvrez dans l’usine préservée, l’atelier de tissage et ses métiers de velours. Retrouvez le quotidien de ceux qui ont fait l’histoire de cette manufacture, exemple d’organisation sociale, morale et religieuse sur fond d’idées paternalistes. Revivez deux siècles de créations textiles, de l’uni noir aux tissus à motifs, entre excellence artistique, savoir-faire technique et clientèle haute couture.

Crédits : Delphine Delamain Gratuit