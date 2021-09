Nouvel accrochage autour du plan-relief de Toulon Musée des Plans-reliefs, 18 septembre 2021 10:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Plans-reliefs. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Nouvel accrochage autour du plan-relief de Toulon

Ce nouvel accrochage comporte des panneaux présentant l’histoire de la ville illustrés par nos archives, ainsi qu’une vidéo retraçant le siège de Toulon en 1793 par les armées révolutionnaires françaises, menées en partie par le jeune Napoléon Bonaparte.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Tout public. Sans inscription. Rendez-vous directement au 4e étage de l’Hôtel des Invalides (entrée Orient).



Musée des Plans-reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris

Situé au 4e étage de la cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. À travers ces maquettes (dont la plus grande exposée atteint les 56 m², le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle.

