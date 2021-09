Chauvirey-le-Vieil Musée des outils d’hier Chauvirey-le-Vieil, Haute-Saône Vue sur le sabotier de Chauvirey-le-Vieil Musée des outils d’hier Chauvirey-le-Vieil Catégories d’évènement: Chauvirey-le-Vieil

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

58, rue du Clignot 70500 Chauvirey-le-Vieil

Saboterie et jouets en bois au musée des outils d’hier. Démonstration de fabrication de sabots de bois.

Musée:La collection de 3000 outils, exposée dans les dépendances de la cure du village, raconte une trentaine de métiers du travail du bois, en hommage à 4 générations chez les Gaillot. Visite toute l’année.

Saboterie: Démonstration de fabrication de sabots de bois : sur place: vente de sabots toute l’année.

