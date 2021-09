Châteaurenard Musée des outils agraires et des traditions Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Musée des Outils Agraires et des Traditions Musée des outils agraires et des traditions Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée des Outils Agraires et des Traditions Musée des outils agraires et des traditions, 18 septembre 2021 10:00, Châteaurenard. Journée du patrimoine 2021 Musée des outils agraires et des traditions. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre Musée des Outils Agraires et des Traditions * Réhabilité en 2015 dans sa globalité, il offre une visite attractive valorisant l’histoire de Châteaurenard : son agriculture et ses traditions. Les thèmes sont relatés sur des panneaux constitués de photographies d’époques : l’agriculture et ses outils, l’irrigation, l’expédition, le costume provençal, les trois charrettes (St Eloi, Madeleine, et St Omer), les jeux taurins… En 2021 une exposition ” Les âges de la vie ” a été mises en place au sein du musée.

Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée des outils agraires et des traditions 31bis rue Jentelin, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17671475.jpg 04 90 90 11 59 http://www.chateaurenard.com

Le musée est situé dans une maison ancienne, avec pierres apparentes. L’histoire de l’agriculture à Châteaurenard se retrouve au sein des fêtes traditionnelles de la Saint Eloi et de la Madeleine. Un homme, André Vachet, consacra sa vie à collectionner ces outils agraires (de fer et de bois).

