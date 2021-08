Montpellier Musée des moulages - Université Paul Valéry Hérault, Montpellier Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Musée des moulages – Université Paul Valéry Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Vendredi 17 septembre, 11h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Le Musée des Moulages, musée universitaire, est un outil pédagogique et scientifique. Il est à la fois un témoignage historique de l’enseignement de l’archéologie et de l’art antique et médiéval depuis la fin du XIXe siècle et un acteur de la vie culturelle de l’Université Paul-Valéry grâce aux expositions et aux manifestations qui y sont régulièrement organisées.

À l’occasion de ses 130 ans, création d’un « Cabinet d’Antiques » destiné à l’exposition d’un important dépôt d’œuvres venant du Musée du Louvre. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 17h00

Musée des moulages – Université Paul Valéry Route de Mende, 34199 Montpellier Montpellier 34090 Hérault

