Visite guidée tactile des galeries permanentes « Le musée sur le bout des doigts » Musée des Merveilles, 17 septembre 2021 10:00, Tende.

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Visite guidée tactile des galeries permanentes « Le musée sur le bout des doigts »

Descriptif :

Voilà donc une visite qui va à l’encontre de cette formule et qui permet une approche originale et amusante de l’archéologie. Elle permet aux élèves de se servir de leurs sens, les encourage à exprimer leurs intuitions et développe leurs connaissances pratiques.

Objectif

Découvrir les collections du musée autrement, en utilisant la vue et l’ouïe mais aussi le toucher et l’odorat.

Par son caractère tactile, cette visite tout public est particulièrement adaptée aux élèves mal-voyants tout comme aux élèves présentant des troubles de la concentration.

Contenu

C’est en touchant et en manipulant de fidèles reconstitutions archéologiques que les élèves découvrent les matières premières et les techniques utilisées par les hommes et les femmes de la Protohistoire pour la fabrication de différents objets indispensables au quotidien.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Musée des Merveilles avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes

04 89 04 57 00

Crédits : © musée des Merveilles-Département 06 Gratuit