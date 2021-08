Batz-sur-Mer Musée des marais salants Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Livrets-enquêtes jeune public Musée des marais salants Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

17 – 19 septembre Livrets-enquêtes jeune public * ● “Des clics et des cracs” – Pour les 4-7 ans Clic, les belles photos !

Crac, mince les voilà en morceaux…

Viens vite aider Chloé pour les recoller ! ● “Émile… et images” – Pour les 8-11 ans Dans le grenier… un album photos retrouvé !

Une enquête, le lieu secret d’Émile à reconnaître.

Entre passé et présent, pars avec Léo sur les traces de son arrière-grand-parent.

Il t’entraîne au bout de la Presqu’île, ce bon vieil Émile ! Renseignements au 02 40 23 82 79 *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit, présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91469438.jpg 02 40 23 82 79 http://www.museedesmaraissalants.fr

Un Musée à la saveur salée ! Heureux mélange d’antan et de modernité, le parcours permanent du musée vous accueille au cœur d’une salorge du XIXème siècle. Objets de collection, œuvres artistiques et nouvelles technologies dialoguent sur près de 850 m2. L’histoire du sel de Guérande vous y est contée, et pas à pas, les gens du marais vous découvrez ! Ce nouveau lieu d’exposition rime avec curiosité et émotion…

