L’Architecture de Villégiature Musée des marais salants, 17 septembre 2021 18:00, Batz-sur-Mer.

Vendredi 17 septembre, 18h00

L’Architecture de Villégiature

Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition “Promenons-nous !”

L’Architecture de Villégiature est un lien entre l’Homme et la Nature. Si on habite dans une maison, dans une “villa”, on habite à l’extérieur. Foin de style prétendu balnéaire !

Une villa permet à l’homme de mieux percevoir la nature (océan ou paysage).

Le villégiateur “goûte” alors l’espace en plongeant dans les quatre éléments. La Côte d’Amour et quelques villas de par le monde viendront à l’appui de ce rapport.

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91469438.jpg 02 40 23 82 79 http://www.museedesmaraissalants.fr

Un Musée à la saveur salée ! Heureux mélange d’antan et de modernité, le parcours permanent du musée vous accueille au cœur d’une salorge du XIXème siècle. Objets de collection, œuvres artistiques et nouvelles technologies dialoguent sur près de 850 m2. L’histoire du sel de Guérande vous y est contée, et pas à pas, les gens du marais vous découvrez ! Ce nouveau lieu d’exposition rime avec curiosité et émotion…

