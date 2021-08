Retournac Musée des manufactures de dentelle Haute-Loire, Retournac Visite du musée des Manufactures de Dentelle et Exposition “Entrelacs” Musée des manufactures de dentelle Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Visite du musée des Manufactures de Dentelle et Exposition “Entrelacs” Musée des manufactures de dentelle, 18 septembre 2021 14:00, Retournac. Journée du patrimoine 2021 Musée des manufactures de dentelle. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du musée des Manufactures de Dentelle et Exposition “Entrelacs” * Animations autour de l’exposition temporaires “Entrelacs” de Karine Proriol qui travaille avec des cocons de vers à soie. Présentation du petit élevage de vers à soie avec démonstrations de dévidage de cocons et explications sur le cycle de vie de cet étonnant animal.

Conférence samedi 18 à 17 h : les créations du fil de soie, une affaire de mouliniers…. présentée par Yves Morel, auteur de l’ouvrage “l’Ardèche et ses fab riques à soie”. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée des manufactures de dentelle 14, avenue de la gare, 43130 Retournac Retournac 43130 Haute-Loire

Musée historique des techniques dentellières aménagé dans les locaux d’une ancienne manufacture de dentelle.

