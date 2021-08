Tourves Musée des Gueules Rouges Tourves, Var Visite du musée des Gueules Rouges, de sa mine et animations Musée des Gueules Rouges Tourves Catégories d’évènement: Tourves

Var

Visite du musée des Gueules Rouges, de sa mine et animations Musée des Gueules Rouges, 17 septembre 2021 18:00, Tourves. Journée du patrimoine 2021 Musée des Gueules Rouges. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Visite du musée des Gueules Rouges, de sa mine et animations * Au coeur de la Provence Verte, découvrez la vie des mineurs et leur travail à travers une visite libre des collections du musée et le témoignage d’anciens mineurs. Vous pourrez également découvrir la nouvelle exposition temporaire ” Le héros de la cuisine : comment l’aluminium a révolutionné les arts ménagers “, et revivez les conditions d’utilisation de l’aluminium au coeur des ménages et sa mise en valeur au cours du XXe siècle. Un vernissage de l’exposition vous est proposé le vendredi 17 septembre à partir de 18h.

La visite du musée est accompagnée d’une plongée dans la mine, commentée par les membres de l’Association des Gueules Rouges du Var, retraçant les conditions d’extraction de la bauxite.

Enfin, participez à des animations pour toute la famille. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h45

*

Entrée libre

Musée des Gueules Rouges Avenue de la Libération, 83170 TOURVES Tourves 83170 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76594867.jpg 0494861963 http://museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges,http://twitter.com/museeGR

Le Musée des Gueules Rouges retrace, le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre, découvrez l’origine de la bauxite, et les techniques de transformation de ce minerai en aluminium, et les utilisations contemporaines de ce métal. Accompagnés d’un guide, plongez au coeur de la vie des mineurs et parcourez la mine reconstituée

Crédits : Musée des Gueules Rouges Gratuit J. Bionda

Détails Catégories d’évènement: Tourves, Var Autres Lieu Musée des Gueules Rouges Adresse Avenue de la Libération, 83170 TOURVES Ville Tourves lieuville Musée des Gueules Rouges Tourves