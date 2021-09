Moisdon-la-Rivière Musee des forges Loire-Atlantique, Moisdon-la-Rivière Musée des Forges Musee des forges Moisdon-la-Rivière Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Musée des Forges * Découverte du site naturel sous forme de jeu de piste avec l’application Baludik. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Du Vème au XVIème siècle dans le canton de Moisdon la Rivière et sur plusieurs sites autour de Châteaubriant, du minerai de fer est exploité pour une production directe de fer dans de petits fourneaux au charbon de bois disséminés dans les forêts couvrant le Pays. Dans la halle à charbon, est installée une exposition sur l’histoire de l’exploitation du fer de 1668 à 1868.

