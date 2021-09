Pesmes Musée des forges à Pesmes Haute-Saône, Pesmes Visite guidée du musée des Forges de Pesmes Musée des forges à Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

18 et 19 septembre Visite guidée du musée des Forges de Pesmes * Un des bâtiment a été transformé en théâtre municipal, un autre est devenu un musée dont les ateliers sont restés tels que les derniers ouvriers les ont laissés à leur départ définitif. Machines, outils, postes de travail, matériaux… D’autres bâtiments sont occupés par des ferronniers d’art. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Pass sanitaire demandé

Musée des forges à Pesmes Forges de Pesmes, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône

06 80 54 56 71 https://www.facebook.com/CultureEtAnimationsPesmoises/

Le site des forges fait partie du patrimoine industriel de Franche-Comté. Les forges ont fonctionné de 1660 à 1993. Un des bâtiment a été transformé en théâtre municipal, un autre est devenu un musée dont les ateliers sont restés tels que les derniers ouvriers les ont laissés à leur départ définitif. Machines, outils, postes de travail, matériaux… D’autres bâtiments sont occupés par des ferronniers d’art.

