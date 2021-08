Lapoutroie Musée des eaux de vie Haut-Rhin, Lapoutroie Découverte de l’histoire des liqueurs de France Musée des eaux de vie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Découverte de l’histoire des liqueurs de France Musée des eaux de vie, 17 septembre 2021 09:00, Lapoutroie. Journée du patrimoine 2021 Musée des eaux de vie. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur

17 – 19 septembre Découverte de l’histoire des liqueurs de France * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Départ des visites guidées : 9h30, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Musée des eaux de vie 85 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70232132.jpg 03 89 47 50 26 http://www.musee-eaux-de-vie.com

Au centre du petit village de Lapoutroie, c’est l’ancien relais de poste du XVIIIe siècle qui accueille le musée des eaux-de-vie et des liqueurs. On y découvre les différentes étapes de la fabrication à l’ancienne des eaux-de-vie réalisées à base de fruits avec le matériel de l’époque. Plusieurs collections sont exposées toute l’année : plus de 5000 mignonnettes, des becs verseurs, des affiches anciennes…, ainsi qu’une collection unique au monde de 300 bouteilles de liqueurs de 1950. Toute l’histoire de l’absinthe, muse des peintres et des poètes, depuis l’origine suisse, en passant par son interdiction et son retour au XXIe siècle.

Crédits : ©Club Photo Orbey Gratuit Libre de droits

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Musée des eaux de vie Adresse 85 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Ville Lapoutroie Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Musée des eaux de vie Lapoutroie