Samedi 18 septembre, 09h00 Visite guidée “Le Mystère des rouleaux de plomb” * Visite guidée des salles du Musée des Corbières consacrées à l’Âge du Fer, puis déplacement en véhicules individuels sur le site archéologique de Pech Maho. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Inscription recommandée

Musée des Corbières Place de la Libération, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude

Le musée est installé depuis les années quatre-vingt dans la “maison de Martin”, édifice bourgeois du XVIIIe siècle, avec des collections archéologiques et ethnologiques. A trois kilomètres se situe l’oppidum pré-romain de Pech Maho.

