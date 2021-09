Sigean Musée des Corbières Aude, Sigean Visite libre Musée des Corbières Sigean Catégories d’évènement: Aude

Sigean

Visite libre Musée des Corbières, 18 septembre 2021 13:00, Sigean. Journée du patrimoine 2021 Musée des Corbières. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * Visite libre des collections permanentes qui regroupent de l’archéologie (Paléolithique, Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, période Galloromaine et Haut Moyen Âge), de l’ethnologie (Pêche, Salins, …) et une exposition sur l’Ancienne Frontière franco aragonaise. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée des Corbières Place de la Libération, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28944996.jpg 04 68 41 59 89 http://www.sigean.fr

Le musée est installé depuis les années quatre-vingt dans la “maison de Martin”, édifice bourgeois du XVIIIe siècle, avec des collections archéologiques et ethnologiques. A trois kilomètres se situe l’oppidum pré-romain de Pech Maho.

Age minimum 7 Age maximum 99