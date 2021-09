Lyon Musée des Confluences Métropole de Lyon Journée européenne du patrimoine 2021 au Musée des Confluences Musée des Confluences Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Journée européenne du patrimoine 2021 au Musée des Confluences Musée des Confluences, 18 septembre 2021 10:30, Lyon. Journée du patrimoine 2021 Musée des Confluences. Gratuit https://billetterie.museedesconfluences.fr/content

18 et 19 septembre Journée européenne du patrimoine 2021 au Musée des Confluences * À ne pas manquer : un nouvel espace d’exposition sur l’histoire des collections du musée, la galerie Émile Guimet. Et aussi : Quatre expositions permanentes : « Origines, les récits du monde », « Espèces, la maille du vivant », « Sociétés, le théâtre des hommes », « Éternités, visions de l’au-delà ». Trois expositions temporaires : « La Terre en héritage, du Néolithique à nous », « L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo » et « Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires ». Visites flashs et installations sonores en écho à l’exposition “L’Oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo” ponctueront votre déambulation. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

*

Réservation conseillée.

Musée des Confluences 86 quai Perrache, 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50811173.jpg 04 28 38 12 12 http://www.museedesconfluences.fr https://www.facebook.com/museedesconfluences/,https://twitter.com/mdc_confluences,https://www.instagram.com/musee_des_confluences/

C.Charpenel

Crédits : ©M.Brochier Gratuit © C.Charpenel

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée des Confluences Adresse 86 quai Perrache, 69002 Lyon Ville Lyon Age maximum 99 lieuville Musée des Confluences Lyon