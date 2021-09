Brignoles Musée des Comtes de Provence Brignoles, Var Démonstration de taille de pierre Musée des Comtes de Provence Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Var

Démonstration de taille de pierre Musée des Comtes de Provence, 18 septembre 2021 10:00, Brignoles. Journée du patrimoine 2021 Musée des Comtes de Provence. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 13h30 Démonstration de taille de pierre * Les Apprentis d’Auteuil, sous la direction de Gérard Mahe, proposent dans la cours du palais :

– une démonstration de taille de pierre,

– une présentation de leurs outils de travail,

– et une exposition de photographies illustrant leurs divers chantiers de restaurations dans le Var *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

*

Musée des Comtes de Provence place des Comtes de Provence 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var Crédits : Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Brignoles, Var Autres Lieu Musée des Comtes de Provence Adresse place des Comtes de Provence 83170 Brignoles Ville Brignoles lieuville Musée des Comtes de Provence Brignoles