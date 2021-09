Les mini visites-découvertes du Musée des Beaux-Arts de Rennes Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 10:00, Rennes.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit

18 et 19 septembre

Les mini visites-découvertes du Musée des Beaux-Arts de Rennes

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*



Musée des Beaux-Arts 20, Quai Émile Zola, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8034754.jpg 02 23 62 17 45 http://www.mbar.org https://mba.rennes.fr/fichier/rte/PROG_septembre2018.pdf

Le musée des beaux-arts de Rennes est, comme la plupart des musées de France, une création révolutionnaire. Constitué en 1794 à partir des œuvres saisies dans les édifices religieux et civils de la ville, le musée des beaux-arts tire cependant la plus grande partie de ses richesses du fabuleux cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien (1698-1756), président au Parlement de Bretagne. Cette collection encyclopédique était l’une des plus riches d’Europe : peintures, sculptures, antiquités égyptiennes, grecques et surtout celtiques, objets d’art provenant de tous les continents, ainsi qu’un exceptionnel ensemble de dessins où se côtoient Léonard de Vinci, Botticelli, Dürer et Rembrandt. Entre 1801 et 1811, des envois de l’Etat viennent compléter le fonds initial et apportent des œuvres de première importance, issues des confiscations révolutionnaires parisiennes et des conquêtes des armées françaises que le Muséum Central du Louvre ne pouvait plus contenir. Ainsi, de grands chefs-d’œuvre illustrant les différentes écoles de peinture européennes entrent dans la collection : Véronèse, Persée délivrant Andromède, Rubens, La Chasse au tigre ou Le Brun avec la gigantesque Descente de Croix de la chapelle de Versailles. Au XIXe siècle, les achats réalisés par l’Etat aux Salons enrichissent le musée d’œuvres significatives des courants officiels, en particulier l’extravagant tableau d’Edouard Toudouze, Eros et Aphrodite. L’installation en 1855 du musée dans un nouveau bâtiment abritant aussi l’Université suscite des donations et legs importants : Le don d’Eugène Froment (Amaury-Duval, Portrait d’Isaure Chassériau) et le legs de Paul Lucas qui dote le musée d’une collection de Primitifs italiens.

Endommagé par la Seconde Guerre mondiale, le musée des beaux-arts de Rennes est l’objet d’une rénovation en 1957, accompagnée d’une active politique d’acquisitions qui fait entrer la collection dans la modernité : les Impressionnistes avec Gustave Caillebotte, Les Périssoires et l’Ecole de Pont-Aven, Emile Bernard, L’Arbre jaune, Paul Sérusier, Solitude et la Marine bleue de Georges Lacombe. Depuis vingt ans, le musée a constitué un ensemble modeste mais représentatif des divers courants artistiques du XXe siècle, pour lesquels on compte quelques chefs-d’œuvre : Frantisek Kupka, Bleus mouvants, Pablo Picasso, Baigneuse à Dinard, Yves Tanguy, L’Inspiration, etc. La collection d’art contemporain s’est développée selon deux axes principaux : les artistes originaires de la Bretagne, comme les Affichistes et les différents courants de l’abstraction de Sam Francis à Aurelie Nemours.

Crédits : (c) Jean-Manuel Salingue/MBA Rennes Gratuit © Jean-Manuel Salingue / MBA Rennes