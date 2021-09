Visite guidée “Se[a]ns interdit”, la visite dont vous êtes le héros Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 10:00, Quimper.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit|Sur inscription Handicap visuel|Handicap moteur https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

18 et 19 septembre

Visite guidée “Se[a]ns interdit”, la visite dont vous êtes le héros

Par exemple, touchez une interprétation en relief d’une oeuvre et retrouvez-la dans la salle. Décrivez un tableau avec l’aide du guide mais avec certains mots tabous, ou tout en rimes !

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

1h – 20 personnes – sur inscription



Musée des Beaux-Arts 40 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20516720.jpg 02 98 95 45 20 http://www.mbaq.fr

Situé au cœur de la capitale cornouaillaise, face à la cathédrale Saint-Corentin, le musée des beaux-arts de Quimper a été créé en 1864 à la suite du legs consenti à sa ville natale par le comte Jean-Marie de Silguy de sa remarquable collection de peintures et de dessins. L’unique exigence du généreux donateur était qu’un musée soit construit pour l’accueillir. Bâti sur les plans de l’architecte Joseph Bigot, à qui l’on doit aussi les flèches de la cathédrale, le musée de Silguy est ainsi inauguré en 1872. Après une première rénovation en 1976, le musée a fait l’objet de 1991 à 1993 d’importants travaux d’extension et de restructuration qui ont permis, outre l’accroissement des surfaces d’exposition et l’aménagement de nouvelles structures d’accueil, de reconstituer selon sa disposition initiale l’ensemble du décor réalisé par Lemordant en 1905-1909 pour les salles à manger de l’hôtel de l’Epée à Quimper.

Enrichi progressivement par divers dons, legs, dépôts et achats, le musée des beaux-arts de Quimper compte aujourd’hui parmi les plus riches musées de Bretagne et de province. Issue pour l’essentiel du fonds de Silguy, la collection de peintures anciennes se répartit entre les Ecoles du Nord qui forment un ensemble particulièrement riche et cohérent (Van Haarlem, Rubens Van Mol, de Grebber…), l’Ecole italienne moins homogène mais néanmoins de grande qualité (Bartolo di Fredi, Dell’Abate, Guido Reni, Solimena…) à laquelle il convient d’ajouter trois chefs-d’œuvre isolés de l’Ecole espagnole des XVIIe et XVIIIe siècles et l’Ecole français, particulièrement riche pour les XVIIIe et XIXe siècles (Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Labille-Guiard, Meynier, Chassériau, Corot, Boudin…).

Crédits : Musée des beaux-arts de Quimper Gratuit|Sur inscription