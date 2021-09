Conversation avec ma restauratrice Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 10:00, Quimper.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit

18 et 19 septembre

Conversation avec ma restauratrice

Elles ont à coeur la restitution de la lisibilité des œuvres pour le public. Entrez dans le monde caché de la restauration.

Dans les salles du musée, auprès d’œuvres dont elles ont contribué à une présentation renouvelée, avec leurs outils et des images à l’appui, elles vous parleront d’art mais surtout de leur formation, leurs commandes, leurs interventions de A à Z au musée depuis la demande de devis jusqu’au travail achevé, après analyses, prises de décisions avec les conservateurs, manipulations avec les régisseurs et techniciens, que ce soit un bichonnage sur place ou une intervention plus fondamentale en atelier extérieur. Posez- leur toutes vos questions et qui sait des vocations naîtront-elles ?

Marlène Roca, restauratrice sculpture : samedi 10h-11h, 14h-15h, dimanche 10h-12h, 14h-16h

Marine Letouzey, restauratrice arts graphiques : samedi 15h-17h, dimanche 16h-18h

Gwenola Corbin, restauratrice peinture : samedi 16h-18h, dimanche 15h-17h

Parmi les nombreux exemples qu’elle aura à portée de main, le choix de Gwenola Corbin, restauratrice de peinture, s’arrêtera sur la restauration consacrée au décor de l’hôtel de Kermoor de Bénodet récemment acquis par la Ville de Quimper pour son musée. Avant de pouvoir être exposé partiellement (deux panneaux sur cinq), chaque élément du décor a nécessité l’intervention répétée d’une équipe spécialisée. Conjointement à une restauratrice installée à Nantes, Gwenola évoquera cette grande aventure auprès des visiteurs, de la consolidation des toiles avant transport au refixage général de la peinture sur table aspirante, du changement de châssis, du décrassage, de l’enlèvement du vernis oxydé et des surpeints, jusqu’aux retouches.

Marine Letouzey intervient au musée sur les arts graphiques. Elle témoignera de son travail sur les gravures de Roux-Champion et sur un dessin d’Edme Bouchardon qu’elle a contribué à restaurer avant mise sous passe-partout et positionnement en vitrine. Avec sa table rétro-éclairée, elle fait apparaît les détails les plus infimes. Elle proposera au toucher des papiers pour en saisir toute la diversité.

Marlène Roca relatera son expérience à partir de sculptures exposées en salles 19e : “Jeune Chasseresse au repos” de Pradier et “L’Araignée” d’Icard. Pour la première, il s’est agi outre un dépoussiérage de l’oeuvre, de retirer une tige métallique non esthétique sur un pied aux orteils rompus. Pour la seconde, jamais encore présentée en salles, choisie dans les réserves parmi des oeuvres très encrassées, le travail a été plus spectaculaire aux yeux du grand public.

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Sans réservation. Passe sanitaire requis



Musée des Beaux-Arts 40 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère

Situé au cœur de la capitale cornouaillaise, face à la cathédrale Saint-Corentin, le musée des beaux-arts de Quimper a été créé en 1864 à la suite du legs consenti à sa ville natale par le comte Jean-Marie de Silguy de sa remarquable collection de peintures et de dessins. L’unique exigence du généreux donateur était qu’un musée soit construit pour l’accueillir. Bâti sur les plans de l’architecte Joseph Bigot, à qui l’on doit aussi les flèches de la cathédrale, le musée de Silguy est ainsi inauguré en 1872. Après une première rénovation en 1976, le musée a fait l’objet de 1991 à 1993 d’importants travaux d’extension et de restructuration qui ont permis, outre l’accroissement des surfaces d’exposition et l’aménagement de nouvelles structures d’accueil, de reconstituer selon sa disposition initiale l’ensemble du décor réalisé par Lemordant en 1905-1909 pour les salles à manger de l’hôtel de l’Epée à Quimper.

Enrichi progressivement par divers dons, legs, dépôts et achats, le musée des beaux-arts de Quimper compte aujourd’hui parmi les plus riches musées de Bretagne et de province. Issue pour l’essentiel du fonds de Silguy, la collection de peintures anciennes se répartit entre les Ecoles du Nord qui forment un ensemble particulièrement riche et cohérent (Van Haarlem, Rubens Van Mol, de Grebber…), l’Ecole italienne moins homogène mais néanmoins de grande qualité (Bartolo di Fredi, Dell’Abate, Guido Reni, Solimena…) à laquelle il convient d’ajouter trois chefs-d’œuvre isolés de l’Ecole espagnole des XVIIe et XVIIIe siècles et l’Ecole français, particulièrement riche pour les XVIIIe et XIXe siècles (Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Labille-Guiard, Meynier, Chassériau, Corot, Boudin…).

