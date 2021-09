Nancy Musée des Beaux-Arts Meurthe-et-Moselle, Nancy Petits ateliers de découverte de la sculpture Musée des Beaux-Arts Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Gratuit. Entrée libre. Les ateliers se font en continu sur toute la durée du créneau horaire.

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95091657.jpg 03 83 17 86 77 http://mban.nancy.fr/ https://www.facebook.com/mbaNancy

Le musée est situé sur la place Stanislas, ensemble architectural remarquable conçu en 1755 par Emmanuel Héré. Il témoigne de la richesse du patrimoine historique de la ville. À noter un remarquable exemple d’architecture intérieure du XVIIIe siècle : le « péristyle » et l’escalier orné de ferronneries de Jean Lamour, tous deux classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

En 1936, une première extension est réalisée par les frères André, fils d’Émile André, célèbre architecte de l’École de Nancy. En 1999, un important chantier de rénovation et d’agrandissement dirigé par Laurent Beaudouin inscrit le musée dans une architecture résolument contemporaine tout en intégrant au sous-sol des vestiges de fortifications du XVe au XVIIe siècle. Le parcours d’exposition, scénographié par Luca Lotti, permet une découverte à la fois chronologique et thématique des collections. Doté du label Musée de France, le musée, à travers ses collections, propose un vaste panorama de l’art en Europe du XIVe siècle à nos jours. En peinture, l’Italie est très présente, ainsi que les Écoles du Nord. Les différents courants de la peinture française sont également illustrés. Le musée abrite une remarquable collection de verreries Daum, un bel ensemble d’art d’Extrême-Orient constitué par Charles Cartier-Bresson ainsi qu’un florilège d’œuvres de Jean Prouvé.

